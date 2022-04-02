Son dakika... Ukrayna: Bu konuda arabulucu olması için Türkiye ile görüşüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 38. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

03:23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol'den siviller ile askerlerin tahliyesi konusunda arabulucu olması için Türkiye ile görüştüklerini bildirdi.

Zelenski, paylaştığı video mesajında, bugün insani yardım koridorlarının Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya bölgelerinde açıldığını belirtti.

Böylece Mariupol başta olmak üzere bu bölgelerde yer alan kentlerden toplam 6 bin 266 sivili tahliye ettiklerini belirten Zelenski, özellikle insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol'den yaralıları ve ölenleri çıkarmak için ayrı bir görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Zelenski, "Bizim askerlerimiz ve sivillerimiz hepsi. Bu konuda Türkiye ile arabulucu olması için görüşüyoruz. Yakında daha detaylı bilgi verebileceğimi umuyorum." dedi.

03:01 İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol rafinerisindeki yangının, Rusya'nın zaten sıkıntıda olan lojistik ağına kısa vadeli bir yük getirebileceğini bildirdi.

02:09 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son bir günde Rus askerlerinin kontrolü altındaki Mariupol şehrinden yaklaşık 2 bin sivilin çıkarıldığını bildirdi.

00:24 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dün Zelenskiy ile bugün de Putin ile yaptığı görüşmeler neticesinde sahada birtakım iyileşmeler göreceğiz önümüzdeki günlerde. Özellikle insani noktada birtakım olumlu iyi adımlar atılacak." dedi.

00:00 Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Donetsk şehrinin valiliği, bugün Rus ordusu tarafından Donetsk'e yönelik saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

23:59 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğu iddia edilerek, "Rus işgalciler 4 Nisan'da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor" denildi.

23:46 Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya giderek başkent Kiev'de Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü.

23:40 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin vurduğu Belgorod şehrindeki petrol rafinerisinin Rus ordusu ile ilgisinin olmadığını açıkladı.

23:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.