Son dakika... Ukrayna güçleri pusuya düşürdü, Rus konvoyu darmadağın oldu!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 40. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

11:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 14 askeri altyapı unsurunun gece imha edildiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiğini belirtti. Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 392 insansız hava aracının yanı sıra 226 hava savunma füze sistemi, 1936 tank ve zırhlı araç, 211 çok namlulu roketatar, 833 obüs ve havan topu ve 1810 özel askeri aracın vurulduğu bilgisini paylaştı.

11:25 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde yayımlanan video mesajında ülkesi için destek çağrısında bulundu. Video mesajında İngilizce konuşan Zelenski, Rusya'nın saldırılarını "Ukrayna halkının, özellikle de çocukların hayallerini ve hayatlarını söndürmekle tehdit eden ölümcül bir sessizliğe" benzetti.

Zelenski, "Müzisyenlerimiz smokin yerine çelik yelek giyiyor. Hastanelerde kendilerini duyamasalar bile yaralılara şarkı söylüyor. Ama müzik zaten her şeyin üstesinden gelir." dedi. "Sessizliği müzikle doldurun" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Sosyal ağlardan, televizyondan savaşla ilgili gerçekleri anlatın, yapabildiğiniz her şekilde bize destek olun ama sessiz kalmayın. Böylece şehirlerimize barış gelecektir." diye konuştu.

11:22 Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa'nın 4 milyon Ukraynalı mülteciye gösterdiği hassasiyet ve cömertliği diğer mültecilere de göstermesi gerektiğini ifade etti.

11:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Buça'da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin iddiaları yalanladı ve bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nca paylaşılan ve sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda görüldüğü anlara ilişkin değerlendirmeye de yer verilen açıklamada, "Buça'daki tüm sözde 'suç delillerinin', Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna medyasının temsilcilerinin şehre geldiği dördüncü güne kadar ortaya çıkmaması şaşırtıcı değil. Bütün bunlar, Buça'daki fotoğrafların ve video görüntülerinin, diğer şehirlerde olduğu gibi Mariupol'deki doğum hastanesinde olduğu gibi, Kiev rejiminin Batı medyası için aşamalı bir prodüksiyonu ve provokasyonu olan diğer aldatmacalar olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



10:34 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı'nda görüntülendi.

10:16 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 147 uçak, 134 helikopter, 647 tank, 1844 zırhlı araç, 330 top, 107 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1273 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 92 insansız hava aracını da kaybetti.

10:10 Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Buça şehri, savaşın en şiddetli yaşandığı noktalardan biri oldu. Şehirde Ukrayna güçleri tarafından pusuya düşürüldükten sonra insansız hava araçları tarafından imha edilen çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan Rus konvoyu görüntülendi. Rusların bölgeden çekilmesinin ardından görüntülenen noktada yaşanan patlamanın büyüklüğü ve tankların parçalarının sokağın her noktasına dağıldığı görüldü.

10:00 Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımlar kaldırılıncaya kadar Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) iş birliğini sonlandıracağını açıkladı.

09:51 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden beklenen ilk açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.

09:50 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 869 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

07:53 Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin faaliyetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilendiği ortaya çıktı.

07:00 Ukrayna ordusuna bağlı 30. Mekanize Taburu, Rus ordusunun mevzilerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

06:17 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınadı.

01:52 Ukrayna ordusunun son bir günde Rus güçlerinin dört saldırısını püskürttüğü, gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda 40 Rus askeri ile aralarında savaş uçağı ve helikopterin de bulunduğu 50'ye yakın askeri aracın yok edildiği bildirildi.

01:26 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, AB'nin Rusya'ya yönelik planlanan beşinci yaptırım paketini mevcut haliyle yetersiz olduğunu belirtti.

00:24 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti.

00:14 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, pazar günü 2 bin 694 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

23:50 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel ve Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozi'yi, Rus askerlerinden kurtarılan Buça'yı ziyaret etmeye ve "Rusya'ya taviz politikasının" nelere yol açtığını gözleriyle görmeye davet etti.

23:46 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk vatandaşları başta olmak üzere Ukrayna'da sıkıntı yaşayan tüm sivillerin tahliyesi için önemli bir çaba harcadıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde oradaki sivillerin deniz yoluyla tahliyesinin mümkün olacağını değerlendiriyoruz. Temennimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmelerin sonucunda iki liderin bir araya gelmesiyle ateşkesin mümkün olabilmesidir." dedi.

23:43 Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov kentini vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

23:33 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

23:20 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "stratejik bir yenilgi" olduğuna inandığını söyledi.

23:15 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Türkiye'nin girişimiyle 4 Nisan sabahı Mariupol'den sivillerin kurtarılması için yeniden insani koridor açacaklarını belirterek, "Ukraynalı yetkililerin ateşkesin sağlanması yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için Türk meslektaşlarımızın desteğine güveniyoruz." dedi.

23:01 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.