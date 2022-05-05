Son dakika... Ukrayna: Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 71. gününe girdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum istikametlerinde karşı saldırıya geçtiğini bildirdi.

Zalujniy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Durumla ilgili Milley'i bilgilendirdiğini aktaran Zalujniy, "Düşman güçlerinin Luhansk bölgesine askeri yığınak yaptığı, Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtiği bilgisini paylaştım." ifadesini kullandı.

Zalujniy, Milley ile Ukrayna'ya silah ile teçhizat gönderilmesi konusunu da görüştüklerini kaydetti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...



15:44 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "İsrailli paralı askerlerin Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaştığı" iddiasına yorum yapmadı

15:30 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum istikametlerinde karşı saldırıya geçtiğini bildirdi

15:10 Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva: Zelenski, bu savaştan en az Putin kadar sorumlu. Çünkü savaşta tek bir suçlu yok

14:21 Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya bağış toplamak amacıyla Polonya'da düzenlenen konferansta Ukraynalılar için 200 milyon avro insani yardım taahhüdünde bulundu

14:12 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "United 24" isimli online yardım platformu kurduğunu açıkladığı paylaşımında, "Ukrayna sadece kendi özgürlüğü için değil, demokratik dünya için savaşıyor" dedi.

13:53 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun, ABD, İngiltere ve NATO'nun Ukrayna'ya sürekli istihbarat aktardığının farkında olduğunu söyledi

13:25 Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü ifade etti

13:18 Ukrayna ile müzakerelere katılan Rus parlamenter Leonid Slutsky müzakerelerin zorlu geçtiğini, Kiev'in temsilcilerinin varılan anlaşmalardan vazgeçtiklerini açıkladı

12:57 Ukrayna'nın Enerhodar kenti Belediye Başkanı Dmytro Orlov, bugün açıklama yaparak kente elektrik, sıcak su ve ısınma sağlayan Zaporijya Termik Santrali'nin kömür tedarikinin yetersizliğinden dolayı kapanacağını duyurdu

12:47 Rusya, 7 Danimarkalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

12:41 Rusya Savunma Bakanlığı: Nikolayev'de mühimmat deposunu ve akaryakıt depolama tesisini vurduk

11:18 Zelenski, Mariupol'dan tahliye operasyonunun ikinci aşamasının tamamlandığını ve şehirden 344 kişinin kurtarıldığını bildirdi

09:24 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından mesleğini bırakarak orduya katılan gazeteci Oleksandr Makhov'un hayatını kaybettiğini açıkladı

01:04 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İstanbul'da bir araya geldiği Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin durumu görüştü.

23:38 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da en başta koyduğu hedeflere ulaşamadığını ve savaşı kendi açısından çoktan kaybettiğini söyledi.

22:14 Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için yarından itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde çatışmaları durduracaklarını ve insani koridor açacaklarını bildirildi.