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Dünya

Son dakika... Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 70. gününe girdi. Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan 3 şalt sahasının vurulduğu bildirildi.

4 Mayıs 2022 Çarşamba 07:15 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 70. gününe girdi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "3 şalt sahasına füzeyle saldırı düzenlendi. Kentte elektriğin sağlanması konusunda sorunlar var. Olay yerinde tüm ekipler çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

02:41 Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan 3 şalt sahasının vurulduğu bildirildi

23:11 Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulayacağı 6. yaptırım paketi üzerinde çalışıyor.

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