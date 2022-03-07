7 Mart 2022 Pazartesi 07:11 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 07:22

Ukrayna'daki savaş 12'nci gününde... Rus istilasına uğrayan ülkeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna ordusu, Moskova'nın yeni hedefini açıkladı. Ukrayna ordusu , Rusya'nın ülkenin başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını duyurdu. Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısını yineledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

06:30 Ukrayna ordusu, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan rapora göre, Rus birlikleri 'Kiev'i basmak için hazırlıklara başladı'

Ordu, Kiev'in batı eteklerindeki Irpin şehrinde, Rus birliklerinin tank ve motorlu piyade birimleriyle başkente doğru ilerlemenin yanı sıra Brovarsky ve Boryspil ilçeleri üzerinden Kiev'in doğu eteklerine ulaşmaya çalıştığını söylüyor.

06:16 Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Rusya Merkez Bankası ile işlemlerini durduracağını söyledi

ABD'DEN YENİ ADIM: RUS PETROLÜNE YASAK

05:58 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi. Pelosi, 'Tasarımız ABD'ye Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak, Rusya ve Beyaz Rusya ile normal ticari ilişkileri ortadan kaldıracak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemek için ilk adımı atacak' ifadelerini kullandı.

05:42 Rus jimnastikçi Ivan Kuliak hakkında, uluslararası bir yarışmada taktığı savaşı yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açıldı. Katar'da cumartesi günü yapılan yarışmada dereceye giren Kuliak podyuma, "Z" işaretli mayo ile çıktı. 20 yaşındaki sporcu ile aynı yarışmada altın madalyayı ise Ukraynalı sporcu Illia Kovtun aldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kuliak'ın "şoke edici davranışı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

05:40 Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

04:30 İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya daha önce göndereceklerini açıkladıkları 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıdanın yerine ulaştığını duyurdu.

03:53 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rus güçlerinin ülkenin merkezinde, kuzeyinde ve güneyindeki Ukrayna şehirlerine yönelik bombardımanlarını artırdığını söyledi.

02:02 Ukrayna Devlet Başkanı Vadimdir Zelenskiy, Rusya'nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya'nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey'de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

01:44 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısında bulundu.

23:18 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov'da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.