Son dakika... Ukrayna'dan tüyler ürperten iddia: Rus ordusu Buça'dan sonra taktik değiştirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 43. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:36 Japon hükûmeti, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesini "şiddetle" kınayarak işlediği "savaş suçları" nedeniyle Rusya'nın cezalandırılmasını istedi.

02:45 Ukrayna ordusu, kırsalda konuşlanan Rus tankının tek atışla imha edildiği görüntüleri yayınladı. Ukrayna basınına düşen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor. Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

02:30 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Zelenski, paylaştığı video mesajında, Buça'da gördüklerinden sonra dünyanın modern Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini belirtti. Söz konusu olaydan sonra Rus askerlerin işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığına işaret eden Zelenski, "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz." dedi.

23:50 Ukrayna'nın Buça kentinde Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anları anlatan bir görgü tanığı, "Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" dedi.

23:39 Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki parlamento binası önünde, Ukrayna'nın Bucha ve diğer şehirlerindeki Rusya saldırısı protesto edildi. Göstericiler, elleri arkadan bağlı şekilde parlamento binasının önünde yere yattı.

23:36 Yunanistan'ın, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi.

23:28 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 892 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

23:23 Çekya hükümeti, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ukrayna'ya 133 milyon kronluk (yaklaşık 5,5 milyon euro) ek askeri yardım gönderme kararı aldı.

23:07 İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası SberBank'ın ile Credit Bank of Moscow'un tüm varlıklarını dondurarak, İngiltere'den Rusya'ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdirdi.

23:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.