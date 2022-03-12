Son dakika... Ukrayna'dan çok konuşulacak iddia! Belarus'u savaşa sokmak için korkunç plan

12 Mart 2022 Cumartesi 07:14 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 07:14

Rusya Putin'in talimatıyla başlatılan Ukrayna'ya askeri harekat, 17'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Ukrayna-Belarus sınırına yakın mesafede yer alan bölgeleri vuracağını iddia etti. Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna-Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar" dedi.



İşte dakika dakika yaşananlar...

04:11 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Price, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ'ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenskiy, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.

02:37 ABD Başkanı Joe Biden, bir takım yeni yaptırım kararı açıklayarak, Rus ekonomisini çökerttiklerini duyurdu. Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Biden, Rusya ile tüm ticari ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.

02:25 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya'ya teşekkür etti.

00:30 ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov dahil 12 Rus milletvekili ve VTB bankasının yönetim kurulu üyesi 10 kişi 'kara listeye' dahil edildi.

00:04 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce başına poşet geçirilerek kaçırıldığını duyurdu.

00:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali'nin Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra tehdit arz ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

23:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi Tatyana Navka ve büyük çocuklarına yaptırım getirildiğini belirtti.