Son dakika... Ukrayna'dan dikkat çeken 'Suriye' iddiası

18 Mart 2022 Cuma 07:19 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 07:19

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 23'üncü gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

05:32 Avustralya hükümeti, Ukrayna savaşında yaptırım uyguladığı kişilerin dışında bıraktığı ve ülkede varlıkları bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı 2 Rus oligarkının listeye dahil edildiğini açıkladı.

03:33 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."

Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı.

03:08 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." dedi.

02:58 Rus askerleri tarafından hedef alınan bir Ukrayna askeri kamerasıyla çatışma anını görüntülerken Rus mermilerinin hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre Ukrayna askerinin askeri revire götürüldüğü, omzundan hafif bir şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

02:50 Rusya'nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuarların görüşülmesi için bugün BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

02:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya Federasyonu'nun, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinden çıkarılması gerektiğini belirtti.

01:18 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Batılı ülkeler, Rusya'ya Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Moskova'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa son vermesi kararını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

00:53 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna savaşın durdurulması için barışçıl diyalogun önemini değerlendirdi.

00:08 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı.

23:53 Ukrayna hükümeti, dünyanın önde gelen yatırım şirketlerini, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle zarar gören altyapıyı yeniden inşa etmeye davet etti.

23:43 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başkanlarıyla düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya uluslararası değerlerimize ve normlarımıza da saldırıyor" dedi.

23:41 Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir akaryakıt istasyonunu vurdu.

23:24 ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

23:22 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, baskılara rağmen ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda tarafsızlığını koruyacağını söyledi.

23:12 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşında yardım edeceğine ilişkin endişelerinin "yüksek seviyede" olduğunu söyledi.