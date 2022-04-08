Son dakika... Ukrayna'dan karşı saldırı: Rus güçlerini geriye attık

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 44. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

08:04 Japon hükümeti, Rusya kaynaklı kömür ithalatını aşamalı olarak düşürmeyi planlıyor.

02:06 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusların abluka altında tuttukları Mariupol'da kapsamlı provokasyonda bulunacakları yönünde bilgiler edindiklerini belirterek "Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler. Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler." dedi.

00:57 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırı sayısının 100'ü geçtiğini duyurdu.

00:50 Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde öldürülen sivillerin cesetleri, kimlik tespitlerinin ardından toplanarak mezarlara götürülüyor.

00:45 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde Rus güçlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısı ile birkaç kilometre geriye atıldığını, Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Luhansk'ta askerlerimiz başarılı karşı saldırı gerçekleştirdi ve düşman güçleri birkaç kilometre geriye atıldı. Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyü Rus işgalcilerden kurtarıldı." bilgileri yer aldı. Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de bildirildi.

00:30 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak yetkilerinin erken feshedilmesine ilişkin karar aldığını bildirdi.

00:25 İngiliz basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarına ilişkin, "Önemli askeri kayıplarımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" dedi.

00:20 Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren Rus tankını roketle vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeyi sürdürüyor. Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında Rus tankının etrafını kuşatarak teslim ol çağrısında bulundu. Rus askerleri teslim ol çağrısına olumsuz yanıt vermesi üzerine Ukraynalı askerler tankı roketle vurdu. Saldırı anı Ukraynalı askerler tarafından anbean kayıt altına alındı.

00:05 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 42 askeri altyapı tesisinin gün içinde imha edildiğini bildirdi.

00:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 676 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.