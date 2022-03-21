21 Mart 2022 Pazartesi 07:15 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 07:39

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 26. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor. Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:28 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.

06:27 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bu hafta içi Brüksel'de NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

05:52 Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

05:49 Rusya'nın gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi.

05:27 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'de kendilerine karşı direnen Ukrayna askerlerine ve savaşan gruplara silah bırakma çağrısına ret cevabı vererek, "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz" dedi.

05:15 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinde kendilerine karşı savaşan Ukrayna askerlerine seslenerek silahını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkışı garanti ettiklerini duyurdu.

04:56 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu'na gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları beklediklerini söyledi.

03:16 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini belirtti.

01:54 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

01:27 Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi.

01:20 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'daki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için açılan 7 insani koridordan sadece 4'ünün çalışabildiğini duyurdu.

00:54 Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu.

00:12 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki mülteciler için 35 milyon dolar bağış toplayan Amerikalı aktör Ashton Kutcher ve eşi Ukrayna asıllı ABD'li aktris Mila Kunis'e teşekkür etti.

23:57 Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

23:49 Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'nin Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

23:18 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İsrail parlamentosuna yaptığı hitabında, İsrailli milletvekillerine seslenerek, "Neden Rusya'ya karşı yaptırım uygulamadınız?" dedi.

23:02 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna'daki korkunç çatışmaya son vermek için askeri, ekonomik ve diplomatik desteği artırmaya kararlı olduğunu bildirdi.