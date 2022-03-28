Son dakika... Ukrayna'dan 'Türkiye' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 33. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ'DEN ÖNEMLİ 'TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj ında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere değindi. Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenski, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.

Zelenski, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

06:04 Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Ukrayna'da devam eden savaşı görüştü.

04:23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." dedi.

03:49 Rusya, aralarında Ukrayna'nın Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne kentleri ve başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin bazı kentlerine gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.

03:38 Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı." iddiasında bulundu.

03:02 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

02:20 Ukrayna'da bir aydan fazla Rus askerlerin kontrolü altında olan Çernobil Nükleer Santrali'nin Ukraynalı çalışanları görevlerini devretti.

00:39 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi.