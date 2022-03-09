Son dakika... Ukrayna'dan ''Türkiye'' teklifi

9 Mart 2022 Çarşamba 07:14 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:46

Rusya-Ukrayna savaşının 14'üncü gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna'ya hava gücü sağlamak için Polonya'nın sunduğu plana Washinhton'dan veto geldi. Kuşatmanın sürdüğü Harkiv'de bir günde 27 kişi ölürken, Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı Irakly Okruashvili, diğer Gürcü gönüllülerle birlikte Ukrayna'ya geldi.

"TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE OLSUN"

Ukrayna'da iktidarda olan Halkın Hizmetkarları Partisi, ülkenin egemenliğinin korunması yeni güvenlik garantilerini gündeme getirdi. Partiden yapılan açıklamada, Türkiye muhtemel garantör ülkeler arasında sayıldı.

"NATO, en azından gelecek 15 yıl Ukrayna'yı almaya hazır olmayacak, bunu açıkça belli etti" denilen açıklamada, Ukrayna'nın güvenliğinin zemini sağlam bir anlaşma ile garanti altına alınması gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin yanında ABD ve komşu bazı ülkelerin, garantör olarak askeri, ekonomik ve siyasi alanda Ukrayna'yı koruyabileceği kaydedildi.

Parti açıklamasında Rusya'nın da bu garantilere imza atması ve Ukrayna'nın egemenliğini yasal olarak tanıması gerekliliği vurgulandı. Açıklamada Kırım, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin teorik olarak bile kabul edilmeyeceği ifade edildi.

İşte dakika dakika Ukrayna savaşında yaşananlar...

09:40 Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı istihbarat raporu: Kiev'in kuzey batısındaki çatışmalar, Rus kuvvetlerinin kayda değer bir ilerleme sağlayamamasıyla devam ediyor. Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirleri Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda ve bombardıman altında. Ukrayna hava savunması, Rusya'nın modern savaş uçaklarına karşı önemli bir başarı elde etmiş gibi görünüyor ve muhtemelen hava hakimiyetini zorlaştırıyor.



09:20 İngiltere, Rusya'nın havacılık sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar getirdi. Yeni yaptırımlar, İngiliz makamlara Rus hava araçlarını alıkoyma ve havacılık ya da uzay araçları ile ilgili ürünlerin Rusya'ya satılmasını engelleme yetkisi veriyor. İngiltere, buna ek olarak Rus uçaklarına uyguladığı uçuş yasağını da sıkılaştırarak Rus uçaklarının İngiltere üzerinde uçuş gerçekleştirmesi ya da İngiltere'ye iniş yapmasını suç haline getireceğini açıkladı.

08:45 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

08:30 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Çernobil'deki koruma izleme sistemleriyle temasını kaybetti. Ajans santral artık BM'nin atom gözlemcisine iletim yapmadığı için Çernobil nükleer veri sistemleriyle teması kaybettiğini duyurdu.



08:15 BBC, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar duyulduğunu bildiriyor. Şehirdeki gazeteciler, bir dizi patlama duyduklarını aktardı.



08:00 Rus Ulusal Muhafızları, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki durumun 'tam kontrol altında' olduğunu söyledi.

07:40 Ukrayna'da iktidarda olan Halkın Hizmetkarları Partisi, ülkenin egemenliğinin korunması yeni güvenlik garantilerini gündeme getirdi. Partiden yapılan açıklamada, Türkiye olası garantör ülkeler arasında sayıldı.

07:55 Rusya'nın Ukrayna işgalinde üçüncü haftaya girilirken, sayıları 2 milyonu aşan sivil savaştan kaçarak başka ülkelere sığındı. Çocukları Kurtarın organizasyonu, Ukrayna'yı terk edenlerin arasında 800 bin çocuk bulunduğunu bildiriyor.



07:40 Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Rus işgaline karşı savaşmak için Ukrayna'ya gelen yabancılara vatandaşlık verileceğini duyurdu.

07:30 Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kyrylovska Timoşenko, Sumy'den yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edildiğini ve bin aracın şehri terk ettiğini söyledi.

07:00 ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının "savunma amaçlı olarak" Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

05:49 Ukraynalı yetkili Sergey Bolvinov, Harkiv'de bir günde 27 kişinin öldüğünü duyurdu. Bolvinov, Rus işgalinin başlamasından bu yana kuşatma altındaki şehirde 5'i çocuk olmak üzere toplam 170 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

05:45 Ukrayna başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.

05:43 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın bitmesi ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti: "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için."

04:10 Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı Irakly Okruashvili, diğer Gürcü gönüllülerle birlikte Ukrayna'ya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Okruashvili Rus işgalci güçlerine karşı savaşmamıza yardım etmek için Gürcü gönüllülerle birlikte Ukrayna'da' denildi.

04:08 Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.



04:00 Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.

03:40 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı operasyonlarında görev alan bazı Rus askerleri, Ukrayna için stratejik öneme sahip televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı.



03:53 Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir askeri kışlaya savaş uçakları ile roket saldırısı düzenlerken, Harkov kentindeki bir askeri üsse ise hava saldırısı düzenleyerek askeri üssü tamamen imha etti.



03:17 Mali Savunma Bakanı Saido Camara ve Genel Kurmay Başkanı Alou Boi Diarra'nın gizlice Rusya'ya giderek görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.



03:10 Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir askeri kışlaya savaş uçakları ile roket saldırısı düzenlerken, Harkov kentindeki bir askeri üsse ise hava saldırısı düzenleyerek askeri üssü tamamen imha etti.

02:40 Macaristan, Rusya'ya yönelik olası doğalgaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyeceğini açıkladı.

02:39 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya'nın MiG-29 uçaklarını ABD'ye teslim edilmek üzere Almanya'ya sevk etmeye hazır olduğunu açıklaması üzerine, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğunu ve bu teklifin makul olmadığını açıkladı.



02:05 Fitch, Rusya'nın kredi notunu 'B'den 'C'ye düşürdü.

02:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkene yaptığı saldırılara yönelik "savaş" ibaresi kullanmayan Birleşmiş Milletler'e (BM) tepki gösterirken, konuşmasında ABD'nin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımına karşı ABD Başkanı Joe Biden'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD, işgalcileri önemli ölçüde zayıflatacak bir adım attı. Bu karar için ABD Başkanı Joe Biden'a şahsen minnettarım" dedi.

01:55 NATO, Savunma Bakanları'nın Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak 16 Mart tarihinde video konferans yoluyla olağanüstü bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

01:00 ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına meydan okuyan Çinli şirketlere karşı önlemler alınabileceğini belirtti. Raimondo, New York Times gazetesine verdiği röportajda, Çinli şirketlerin ABD'nin ihracat düzenlemelerini göz ardı etmeleri halinde ürünlerini üretmek için ihtiyaç duydukları Amerikan ekipmanlarına ve yazılımlarına erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

RUSYA'DAN DÖVİZ ÇEKİMİNE SINIRLAMA

00:20 Rusya Merkez Bankası, döviz cinsinden hesabı bulan müşterilerinin en fazla 10 bin dolar para çekebileceğini açıkladı. Ayrıca bankaların vatandaşlara yabancı para birimi satmaları ikinci bir karara kadar yasaklandı. Rusya Merkez Bankası'nın açıkladığı kararlara göre; müşterilerin hesaplarında hangi yabancı para birimi bulunursa bulunsun, para çekmelerde ödeme dolar ile yapılacak.

00:10 Amerikalı e-ticaret devi Amazon, Rusya ve Belarus'taki müşterilerin yeni hesap açmalarına izin vermiyor. Şirketten yapılan açıklamada, Amazon Web Hizmetlerinin Rusya ve Belarus'ta bulunan yeni müşterileri kabul etmediği kaydedildi.

00:00 Coca-Cola, Rusya operasyonlarını askıya alacağını söyledi.

23:58 ABD'nin petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklama kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, "Putin'in savaş makinesinin kalbine saldıran ve ABD pazarından petrol, gaz ve kömürü yasaklayan ABD'ye ve Joe Biden'ın kişisel liderliğine müteşekkiriz. Diğer ülkeleri ve liderleri takip etmeye teşvik edin" dedi.