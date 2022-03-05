Son dakika... Ukrayna'nın stratejik liman kenti ablukaya alındı

5 Mart 2022 Cumartesi 07:18 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 08:17

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda 10. güne girildi. Dün özellikle Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmaların yaşattığı endişeli bir gün geride kalırken, sıcak çatışmalar ve Rus bombardımanı da sürdü. Uluslararası haber ajansları Rusya'nın nükleer santrali vurmasını dün gece yarısı 02.55'te 'acil' koduyla duyurdu. Rusya lideri Putin diğer ülkelerden Moskova ile ilişkileri normalleştirmelerini istedi, komşularına ise durumu tırmandırmama uyarısı yaptı. NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak" dedi. Zelenskiy adeta NATO'ya ateş püskürdü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

08:00 Singapur Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan detaylara göre, belirlenen Rus bankalarına ve kuruluşlarına mali tedbirler uygulanacak. Singapur Güneydoğu Asya'da Rusya'ya yaptırım uygulayan ilk ülke oldu.



07:25 Japon hükümeti, vatandaşlarına, Belarus'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın "faaliyetlerinde aldığı rol" gerekçesiyle Belarus'a seyahatten kaçınma" uyarısında bulundu.

07:20 İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.



07:06 Washington Post gazetenin güvenliğini korumak için Rusya'daki muhabirler tarafından üretilen haberlerde artık personel isimlerine yer vermeyeceğini söyledi.



06:47 ABD'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği, Rus ordusunun Ukrayna'nın Energodar kentindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı.

06:10 ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.



06:00 Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.



05:45 ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rus kuvvetlerinin şu anda Ukrayna'nın en büyük ikinci nükleer tesisine yaklaştığını söyledi ve tehlikenin devam ettiği konusunda uyardı.

05:30 Bloomberg'in aktardığı bilgiye göre göre Samsung, Rusya'ya sevkiyatları askıya alan en son şirket oldu.Şirket ayrıca bölgedeki insani yardım çabalarına 6 milyon Dolar bağışta bulunacak.

05:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti.

04:16 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

03:51 Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği (AB) müfettişlerini santralde görevlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

02:50 BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü Ukrayna'daki insani kriz konusunda toplanacak.

01:36 Kiev'de yeniden siren seslerinin duyulduğunu aktarıldı.

00:17 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.