Son dakika... Ukrayna'ya saldırılar sürüyor! Rusya'dan '9 Mayıs' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 68. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV'DAN 9 MAYIS AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki operasyonlarını, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandıkları zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta bitirmek üzere hızlandırmayı hedeflemediklerini söyledi.

Lavrov, İtalyan televizyon kanalı "Rete 4"te, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zafer elde ettiği 9 Mayıs'ta bitireceğine dair çıkan haberlere ilişkin Lavrov, "Rusya, Ukrayna'daki özel operasyonun tamamlanmasını, Nazizm'e karşı kazanılan 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar hızlandırmayı amaçlamıyor. Askerlerimiz eylemlerini belirli bir tarih üzerine yapay olarak uyarlamayacak. Ukrayna'daki operasyonun ritmi her şeyden önce sivil halk ve Rus askeri personeli için riski en aza indirme gereksinimine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunan Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." yorumunu yaptı.

Sergey Lavrov, nükleer savaştan kaçındıklarını ancak bu riski küçümsemediğini de söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Kiev'in Rusya ile barış görüşmelerini sabote ettiğini" savundu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

02:23 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının Afrika ve dünyadaki gıda, enerji ve ekonomik krizi derinleştirdiğini söyledi.

02:04 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki operasyonlarını, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandıkları zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta bitirmek üzere hızlandırmayı hedeflemediklerini söyledi.

01:00 Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentinde başlayan sivillerin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

00:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın başlamasından beri 350 binden fazla sivilin tahliye koridorları üzerinden savaş alanlarından kurtarıldığını belirtti.

00:00 Denizcilik Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı ile yüklenen geminin Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Sakarya'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence limanına doğru hareket ettiğini bildirdi.

23:45 Ukrayna'da Rus ordusuna bağlı 40'a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülen ve geçtiğimiz günlerde öldüğü belirtilen "Kiev'in Hayaleti" lakaplı Ukraynalı pilotun gerçek olmadığı açıklandı.