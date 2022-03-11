Son dakika... Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı: Ruslar Kiev'e doğru ilerliyor

11 Mart 2022 Cuma 07:12 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 08:39

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 16'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

08:30 Ukrayna'nın Devlet Acil Hizmetler Servisi, Dnipro kentine üç kez hava saldırısı düzenlendiğini ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırıların bir apartmana ve çocuk yuvasına yakın gerçekleştirildiği ifade edildi.

07:30 Guardian'da yer alan habere göre Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaş için hesap vermesini sağlamaya devam etmek için atacağı adımları bugün açıklayacak

07:00 Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'nın üyelik başvurusunun AB Komisyonunca incelenmesini istediklerini, bunu beklerken ülkenin Avrupa yolunu izlemesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdiler.

06:30 Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.

06:00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Antalya'da bir araya geldi.

06.00 ABD Kongresi içinde Ukrayna'ya 14 milyar dolarlık yardımı da barındıran 1,5 trilyonluk bütçeyi onayladı.

05:22 Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da yüzlerce sivil, kentin metro istasyonuna sığınmış durumda.

05:00 Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzey batısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun, dağıtıldığı ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Bazı fotoğraflarda birliklerin ağaçlık alanların korumasına girdiği görülüyor.

03.50 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sumi, Trostyanets, Krasnopillya, İrpin, Buça, Hostomel, İzyum kentlerinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorları oluşturduklarını belirten Zelenskiy, "Gün içinde 40 binden fazla kişi, iki gün içinde ise 100 bine yakın kişi tahliye ettik." dedi.

03:29 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri yükseldi.

01:40 Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) göre, Rus ekonomisi bu yıl en az %15 küçülecek. Finansal hizmetler danışma şirketi IIF daha önce Moskova ekonomisinin 2022'de %3 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uygulanan yaptırımların "finansal koşullarda ciddi ve eşsiz bir sıkışmaya yol açtığını ve bunun derin bir durgunluğa işaret ettiğini" söylüyor.

01:34 Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, yayınladığı video mesajda kadın doğum hastanesinin bombalanmasının ardından geçen süreci "iki günlük cehennem" olarak nitelendirdi. Boyçenko, Rus hava araçlarının sivil binaları vurduğunu ve yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri katlettiğini öne sürdü. Boyçenko, "Bu, Putin ile birlikte Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bir soykırım" ifadesini kullandı.

01:30 Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili son istihbaratı paylaştı. Buna göre; Ukrayna'nın güçlü direnişi nedeniyle Rus güçleri kritik şehirleri kuşatmak için konuşlandırdıkları daha fazla askere ihtiyaç duyuyor. Bu da ilerleyişlerini sürdürmek için eldeki güçlerinin sayısını azaltıyor ve Rusların ilerleyişini daha da yavaşlatıyor.

00:40 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Belarus'tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev'in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı. Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Kiev'in kuzeydoğusundan yaklaşan Rus kuvvetlerin ilerleyebildiklerini değerlendiriyoruz. Halen Gostomel yakınlarındalar ancak Kiev'e 5 kilometre daha yaklaştılar." dedi.

00:10 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Vladimir Putin'i Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına bahane uydurmak için "sinik" bir girişimde bulunmakla suçladı. Johnson, "barbar" Kremlin rejiminin, güçleri beklenen ilerlemeyi sağlayamadığı için yasaklı silahları kullanmaya hazır olabileceğinden korktuğunu söyledi. Sky News'e konuşan Johnson, "Kimyasal silahlar hakkında duyduğunuz şeyler, doğrudan onların oyun kitabından çıktı" dedi ve Rusya için "sinik, barbar bir hükümet" ifadesini kullandı.

RUSYA TEK TARAFLI OLARAK İNSANİ YARDIM KORİDORLARI AÇACAK

00.00 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu. Mizintsev, "Rusya tarafına doğru tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açılacak. Diğer yönlerdeki koridorlar ise Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığında açılacak." dedi.