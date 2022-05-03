Son dakika... Ziyaret krizi sürüyor! Scholz: Ukrayna'ya gitmiyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 69. gününe girdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ZDF televizyon kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin soruları cevapladı.

Ukrayna'ya ne zaman gideceğine ilişkin bir soruya cevap veren Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin reddedilmesinin kayda değer bir olay olduğunu belirtti.

Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin kendi ziyaretine "engel" olduğunu belirterek, "Bu kadar askeri ve mali yardım yapan, Ukrayna'nın geleceği için önemli olacak güvenlik garantileriyle ilgili bir durum olduğunda ihtiyaç duyulacak ülkeye, 'ancak Cumhurbaşkanı gelemez' denmesi olamaz." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya verilen destekte tereddütlü davrandığına ilişkin suçlamaları reddeden Scholz, Ukrayna yapılan mali ve askeri yardımın Ukrayna ordusunun savaşta uzun süre dayanmasına katkı sağladığını savundu.

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23:16 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyi istediğini fakat şu an için böyle bir planın olmadığını ifade etti

23:15 Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği füze saldırısından 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

22:26 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.