Son dakika...Tarih belli oldu! Rusya ve Ukrayna arasında 3. tur müzakere başlıyor

5 Mart 2022 Cumartesi 07:18 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:22

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda 10. güne girildi. Dün özellikle Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmaların yaşattığı endişeli bir gün geride kalırken, sıcak çatışmalar ve Rus bombardımanı da sürdü. Uluslararası haber ajansları Rusya'nın nükleer santrali vurmasını dün gece yarısı 02.55'te 'acil' koduyla duyurdu. Rusya lideri Putin diğer ülkelerden Moskova ile ilişkileri normalleştirmelerini istedi, komşularına ise durumu tırmandırmama uyarısı yaptı. NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak" dedi. Zelenskiy adeta NATO'ya ateş püskürdü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

19:52 Azerbaycan'ın başkentine resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Meclüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

19:42 Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı bildirildi.

19:29 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda Ukrayna'yı görüştü.

17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa Birliği Başkanı Michael ile görüştü.

16:22 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonla ilgili, "Bu karar kolay alınmadı.' dedi. Putin, son günlerde NATO cephesinde tartışılan 'Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge' konusuna ilişkin, "Çatışmaya katılım olarak değerlendirecektir. Onları ivedilikle askeri çatışmalara katılanlar olarak kabul edeceğiz ve hangi örgüte üye oldukları önemli değil.' dedi.

16:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ele alındı.

15:24 Ukrayna'da vatandaşlar, kentlerine giren Rus ordusunu protesto etmek için sokaklara çıktı. Ukrayna ordusu, ülkeyi Rus ordusundan kurtarmaya çalışırken, vatandaşlar ise sokaklara çıkarak Rus askerlerine "ülkenize dönün" çağrısı yapıyor.

14:37 BM: Ukrayna'yı tekrar edecek mültecilerin sayısı hafta sonuna kadar bir buçuk milyona yükselebilir.

14:34 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın Rusya saldırıları hakkında yeni bir açıklama yaptı. Saldırıların 10'uncu gününde 'milli savaş'ın devam ettiğini vurgulayan Zelenski,"Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyebileceğiz. Polonya'dan Romanya'dan ve tüm ülkelerden geri dönün diyebileceğiz çünkü tehlike çok yakında kalmayacak. Şu ana kadar 10 bine yakın Rus askeri öldürüldü. Ruslar tabii ki kaybedecek. Vatanın böyle bir güçlü ve silahsız bir şekilde savunan kişilere karşı kimse duramaz. Ben her Ukraynalı ile gurur duruyorum" dedi.



14:26 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski NATO'nun savaşa girmesini istiyor. Zelenski konuşmak da istemiyor, müzakere istemiyor



14:05 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesin kalıcı olmasını ve tüm ülkeyi kapsamını istiyoruz" dedi.



13:57 Ukrayna'nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.

13:40 Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.

13:36 Rusya'ya ait zırhlı araç konvoyu, Ukrayna ordusu tarafından vuruldu. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ediyor. Ukrayna, Rusya saldırılarını püskürtmeye çalışırken, Ukrayna ordusu tarafından tespit edilen Rusya'ya ait bir zırhlı araç konvoyunun vurulma anları da ortaya çıktı. Hedef alınan Rus konvoyu, Ukrayna ordusuna ait tanklar ile vuruldu.

13:30 İngiltere, Cumartesi günü vatandaşlarını Rusya'dan ayrılmayı düşünmeye çağırdı. İngiliz hükümeti yaptığı açıklamada, "Rusya'daki varlığınız zorunlu değilse, ülkeden ayrılmayı düşünmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.



13:20 Mariupol Belediye Başkan yardımcısı, BBC'ye yaptığı açıklamada, Rus işgalcilerin sivillerin geçtiği tahliye rotasına top atışları yaptığını söyledi.



12:50 Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Pakistan'da bulunan 20'nin üzerinde yabancı ülke büyükelçisinin İslamabad'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulunmalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

12:49 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı. Sözcü Kalın, Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Türkiye'de bir görüşme olabileceğini söyleyeceğini ifade etti.

12:40 Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü. Kiev bölgesi yakınlarında tespit edilen bir Rus helikopteri Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı. Dumanların yükseldiği helikopterin düşürülme anları ise kameralar tarafından görüntülendi.



12:30 Ukraynalı milletvekili Dmytro Lubinets, Volnovakha şehrinin yaklaşık %90'ının bombalama nedeniyle hasar gördüğünü belirtti ve "Cesetler toplanmadan yerde yatıyor ve barınaklarda saklanan insanların yiyecekleri tükeniyor." dedi.



12:15 BBC, Rusya'nın Ukrayna işgalinde ilk kez ateşkes uygulandığını, Azak Denizi kıyısındaki iki şehirden sivillerin ayrılacağını bildiriyor.



12:00 Formula 1 takımlarından Haas, Rus sürücüsü Nikita Mazepin ile olan sözleşmesini feshetti. Takım ayrıca Rus Uralkali firmasıyla olan sponsorluk anlaşmasını da iptal ettiğini duyurdu.

11:58 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi. Buna göre 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

11:45 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 66.224 Ukraynalı erkeğin Rusya'nın işgaline karşı mücadeleye yardım etmek için yurt dışından döndüğünü duyurdu.



11:20 İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Harkov, Çernihiv, Mariupol gibi kilit kentlerin hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olduğu belirtildi.



10:50 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

10:45 Ukrayna Savunma Bakanlığı, onuncu gününe giren işgalde 10 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca savaşta 269 Rus tankı, 50 çoklu roketatar sistemi, 39 savaş uçağı ve 40 helikopteri imha edildi.

10:40 Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko insani koridor haberini doğruladı. Tahliyeler Türkiye saati ile saat 12:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak.

10:29 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko "Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı" dedi.



10:30 Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Jitomir'de Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerinin tutulduğu depoyu imha etti.

10:00 PayPal, Rusya'daki hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

09:30 Rusya Savunma Bakanlığı: Bugün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Rus tarafı sessizlik rejimi ilan ediyor ve Mariupol ve Volnovakha'dan sivillerin çıkışı için insani koridorlar açıyor.

09:00 Gucci, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi birçok lüks markanın bağlı olduğu Kering Group, Rusya'daki tüm mağazalarını kapattı.

08:00 Singapur Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan detaylara göre, belirlenen Rus bankalarına ve kuruluşlarına mali tedbirler uygulanacak. Singapur Güneydoğu Asya'da Rusya'ya yaptırım uygulayan ilk ülke oldu.



07:25 Japon hükümeti, vatandaşlarına, Belarus'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın "faaliyetlerinde aldığı rol" gerekçesiyle Belarus'a seyahatten kaçınma" uyarısında bulundu.

07:20 İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.



07:06 Washington Post gazetenin güvenliğini korumak için Rusya'daki muhabirler tarafından üretilen haberlerde artık personel isimlerine yer vermeyeceğini söyledi.



06:47 ABD'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği, Rus ordusunun Ukrayna'nın Energodar kentindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı.

06:10 ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.



06:00 Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.



05:45 ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rus kuvvetlerinin şu anda Ukrayna'nın en büyük ikinci nükleer tesisine yaklaştığını söyledi ve tehlikenin devam ettiği konusunda uyardı.

05:30 Bloomberg'in aktardığı bilgiye göre göre Samsung, Rusya'ya sevkiyatları askıya alan en son şirket oldu.Şirket ayrıca bölgedeki insani yardım çabalarına 6 milyon Dolar bağışta bulunacak.

05:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti.

04:16 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

03:51 Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği (AB) müfettişlerini santralde görevlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

02:50 BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü Ukrayna'daki insani kriz konusunda toplanacak.

01:36 Kiev'de yeniden siren seslerinin duyulduğunu aktarıldı.

00:17 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.