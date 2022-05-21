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Dünya

Son grup da teslim oldu! Rusya: Azovstal Fabrikası tamamen boşaltıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 87. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal Metalurji Fabrikası'nda bulunan Ukrayna askerlerinden son grubun da teslim alınarak tamamen boşaltıldığını söyledi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 07:19 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 87. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Azovstal Fabrikası'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

21 Nisan'dan bu yana fabrikanın içinde bulunan Ukrayna Azov taburu askerlerinin kuşatma altında olduğunu hatırlatan Konaşenkov, "Fabrika sahası tamamen boşaltıldı. Savaşçıların saklandığı işletmenin yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi." ifadelerini kullandı.

Azovstal'dan 16 Mayıs'tan bu yana operasyon boyunca toplam 2 bin 439 Azov taburu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin silah bırakarak teslim olduğunu aktaran Konaşenkov, bugün 531 kişilik son grubun da teslim olduğunu dile getirdi.

Azov taburu komutanının özel bir zırhlı araçla fabrika sahasından çıkarıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, Mariupol şehrinin ve Azovstal Fabrikası'nın tamamen kurtarılması, buradaki operasyonun sona ermesiyle ilgili olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdiğini sözlerine ekledi.

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