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Dünya

Türkiye ile başedemeyen Yunanistan ABD’ye sığındı: Üslerini verdiler

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan Yunanistan, çareyi ABD’ye sığınmakta buldu. Yunanistan Meclisi, ülkeyi adeta bir ABD askeri üssüne dönüştürecek Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı onayladı. Anlaşma ile Washington, Yunan askeri üsleri üzerinde geniş tasarruf imkanına sahip oldu.

01.02.2020  08:55 - Güncelleme: 01.02.2020  08:55

Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve askeri kapasitesi ile başedemeyen Atina yönetimi, diplomasi ve uzlaşı yerine, askeri üslerini ABD’ye açma karşılığında Türkiye’ye karşı siyasi destek devşirme peşinde. Bu amaçla, Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini genişletecek anlaşma Yunan meclisinde kabul edildi. Anlaşmayla Dedeağaç dahil üç üste ABD askeri varlığı artırılacak. ABD ordusuna bağlı gemi, uçak ve zırhlı araçlar Yunan topraklarına konuşlandırılacak. ABD ile savunma işbirliği anlaşmasına karşı Komünist Parti başkent Atina ve çeşitli kentlerde “ülkenin tehlikeli deniz aşırı maceralara sürüklendiğine” işaret ederek protesto gösterileri düzenlemişti. Anlaşmanın onayından bir gün önce Yunan Başbakanı Miçotakis, Ftransa’nın Atina’ya destek olmak amacıyla Doğu Akdeniz’e fırkateynler göndereceğini açıklamıştı.

POMPEO: “STRATEJİK MİHENK TAŞI”

Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini önemli ölçüde genişleten Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan meclisinden geçti. Türkiye ile Doğu Akdeniz’de gerilimin arttığı bir döneme denk gelen anlaşma 175 “Evet”, 33 “Hayır” ve 80 “Çekimser” oy ile kabul edildi. Anlaşmanın Yunan meclisi tarafından onaylanmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Savunma işbirliğimizde stratejik mihenk taşı tabirini kullandı. Savunma İşbirliği Anlaşması, Pompeo’nun Atina ziyareti sırasında Ekim ayında imzalanmıştı.

SİHALARI KONUŞLANDIRILACAK

Anlaşma, Yunanistan’ın Larissa, Stefanovikio ve Dedeağaç askeri üs ve tesislerinin ABD ve NATO ile ortak askeri kullanımının artırılmasını öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde Girit adasının Suda Körfezi’ndeki Amerikan deniz üssündeki altyapı ve diğer imkanların ortak kullanımı da geliştirilecek. ABD Hava Kuvvetlerinin Larissa’daki üste Amerikan MQ-9 Reaper tipi SİHA’ları (Silahlı insansız hava aracı) halihazırda kullandığı biliniyor.

YUNAN VEKİLDEN İTİRAF

İktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Yannis Lambropulos oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada “anlaşmanın her iki ülkenin savunma ve ekonomisinin yararına olduğunu” belirterek sözde “Egemenliğimize yönelik tehditlere maruz kaldığımız bir dönemde müttefiklerimizin desteğine başvuruyoruz” ifadesiyle, ülkesinin Akdeniz’deki güç mücadelesinde zayıf kaldığını itiraf etti.

(Yeni Şafak)

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