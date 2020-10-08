star.com.tr 08 Ekim 2020 Perşembe 22:03 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 22:10

Eylül ayı başlarında Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahua eyaletindeki La Boquilla barajına inen binlerce çiftçi, ABD'ye milyonlarca metreküp su transferine duydukları öfkeyi dile getirdi.

Göstericiler, hükümetin, çiftçilerin kuraklıkla mücadele ettikleri ve mahsul kaybı yaşadıkları bir dönemde, ülkenin ihtiyaçları yerine ABD'ye öncelik vermesinden şikayetçi.

Chihuahua çiftçileri, ABD'ye olan borcun gelecekte ödenmesi gerektiğini ve Meksika'nın baraj sularının ABD'yle anlaşma kapsamında olmadığını vurguluyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada bir kez daha, suyu teslim etmezse ABD'den gelebilecek yaptırımlarla tehdit edilme olasılığından bahsederek, "Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ettiğimiz mallara gümrük vergisi koyabilirler, ABD ile iyi ilişkiler sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Obrador, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çiftçilerin gösterilerinin arkasında "2021 seçimleri öncesi algı oluşturmaya çalışan unsurların" olduğunu öne sürmüştü.

- SON TARİH 24 EKİM

Anlaşma uyumluluklarını denetleyen Uluslararası Sınır ve Su Komisyonuna göre, Meksika, ABD'ye her beş yılda bir olmak üzere 2,1 milyar metreküp su vermekle yükümlü. ABD de buna karşılık Meksika'ya batıdaki su kaynaklarından daha fazla su veriyor.

Mevcut beş yıllık döngüde Meksika, 2015 ile 2017 arasında ödemelere devam etti. Fakat, Obrador'un göreve başladığı 2018'den bu yana Meksika, daha az su vermeye başladı. Obrador yönetiminin 24 Ekim'e kadar 512 milyon metreküp suyu ABD'ye vermesi gerekiyor. Söz konusu ödeme ise Meksika'daki baraj suları aracılığıyla yapılıyor.

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