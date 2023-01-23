Sonatrach'tan yeni doğal gaz hattı anlaşması

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, "ilk stratejik niyet mutabakat zaptı, Cezayir'in sürdürülebilir geçişini desteklemeye odaklanarak enerji güvenliğini sağlamak amacıyla Avrupa'ya enerji ihracatını artırmak için en iyi seçenekleri belirlemeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, mutabakat zaptının dört eksenli bir yapıya dayandığına dikkat çekilerek, bu dört eksenin mevcut gaz taşıma kapasitesinin artırılması, doğal gazın taşınması için yeni bir gaz boru hattının döşenmesi, dönüşümlü olarak mavi ve yeşil hidrojen ve amonyağın tedariki, denizaltı elektrik kablosunun döşenmesi ve mevcut doğal gaz sıvılaştırma kapasitesinin yükseltilmesini içerdiği belirtildi.



İmzalanan ikinci mutabakatla, Cezayir'deki sera gazı emisyonlarını azaltma imkanları ve bu azaltımı uygulamak için en iyi tekniklerin belirleneceğine vurgu yapılarak, bu yeni anlaşmaların Cezayir ile İtalya arasındaki ortaklığı güçlendireceği ve Sonatrach'ın Avrupa'nın ana enerji tedarikçilerinden biri olarak kilit rolünü teyit edeceği kaydedildi.



Bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin huzurunda düzenlenen törende, söz konusu mutabakat zabıtları, Sonatrach Üst Düzey Yöneticisi Tevfik Hakar ile ENI Üst Düzey Yöneticisi Claudio Descalzi tarafından imzalanmıştı.



ENI Üst Düzey Yöneticisi Descalzi, bugün Cezayir'in 2024 itibarıyla İtalya'ya 28 milyar metreküp doğal gaz sağlayacağını duyurmuştu.



Descalzi, Cezayir'i ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye eşlik ediyor.

İspanya ile Batı Sahra meselesi nedeniyle ilişkileri gergin olan Cezayir, Tunus üzerinden İtalya'nın Sicilya Adası'na, Fas üzerinden İspanya'ya ve İspanya'nın güneyindeki Almeria bölgesine uzanan üç ayrı doğal gaz boru hattıyla Avrupa'ya bağlanıyor.