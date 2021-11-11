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Dünya

Sondakika haberi: Rusya'dan sert 'Karadeniz' açıklaması: Ateşle oynuyorlar

Sondakika haberi: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerinin çatışma riskini artırdığını söyledi. Ryabkov, 'Ateşle oynuyorlar.' dedi.

star.com.tr11 Kasım 2021 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:04
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Karadeniz'de NATO ve Rusya arasında artan gerilim, açıklamalarla devam ediyor. Son olarak özellikle ABD savaş gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olan Rusya'dan sert bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Amerikan gemilerinin üslerisnden binlerce mil uzakta, Karadeniz'de ne işi var? Tüm bunların seyrüsefer özgürlüğü için olduğunu söyleyen hiçbir açıklama işe yaramaz. Ateşle oynuyorlar.' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce ittifakın stratejik önemi nedeniyle Karadeniz'deki varlığını artırdığını söyledi.

Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin bölgeye gemilerini göndererek kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara itmeye çalıştığını kaydetti.

star.com.tr

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