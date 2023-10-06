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Dünya

Erivan'a kritik ziyaret... Rus Barış Gücü, Karabağ'dan çekilmeye hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilme tarihini görüşmek üzere bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret edecek.

AA6 Ekim 2023 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Erivan'a kritik ziyaret... Rus Barış Gücü, Karabağ'dan çekilmeye hazırlanıyor
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TASS haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Rusya Savunma Bakanlığından bir heyetin bugün Erivan'ı ziyaret edeceği, Ermeni tarafıyla yapılacak toplantıda Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesine ilişkin tarihlerin görüşüleceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 4 Ekim'de, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'daki mevcudiyetinin zamanlaması ve diğer konuların sahadaki durum dikkate alınarak ortak belirleneceğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki gözlem noktalarını kaldırdığı bildirilmişti. Açıklamada, ayrıca Rus Barış Gücü'nün Karabağ'da görevlerini yürütmeye devam ettiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün yazılı olarak düzenlenmiş herhangi bir statüsünün bulunmadığını ve her şeyin Kasım 2020'deki üçlü bildirgeye bağlı olduğunu açıklamıştı. Putin, "Barış güçlerinin hakları tek bir şeyden ibaretti. Ateşkese uyulup uyulmadığını denetlemek. Başka hiçbir hakları yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Rus Barış Gücü
  • Erivan ziyareti

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