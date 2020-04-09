09 Nisan 2020 Perşembe 13:10 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 13:10

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Avrupa Birliği'nin koronavirüs krizi karşısında başarısız olma riskini taşıdığını söyledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulunan Conte, AB'nin virüsün en çok zarar gördüğü ülkelere yeterli ve koordineli şekilde yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Conte, AB ülkelerinde salgına yönelik ekonomik önlemler konusundaki tartışma için "Avrupa projesine yeni bir can verme fırsatını kaçırırsak, gerçek bir fiyaskoyla sonuçlanması olur" dedi.

Hükümetinin kriz karşısındaki tutumunu da savunan Conte "Yine olsa, aynı şeyleri yapardım" dedi ve şöyle devam etti: "Bizim için insanların anayasal özgürlükleri ciddi biçimde kısıtlamak kritik karardı ve çok dikkatli değerlendirmek zorundaydık. En başından, ilk vakalar görülmeye başladığında sokağa çıkma kısıtlaması veya anayasal haklara kısıtlama önerseydim, insanlar delirdiğimi düşünürdü"

Conte daha önce yaptığı açıklamalarda da virüse kaşrı mücadelede ekonomik dayanışma göstermeyen AB'nin tutumunu eleştirerek "Avrupa tarihi bir maç oynuyor" demişti.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 17 bin 669 kişi hayatını kaybetti, 139 bin kişi enfekte oldu.