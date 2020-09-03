İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Eylül 2020 Perşembe / 15 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8357
  • ALTIN
    462.826
  • BIST100
    1076.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soruşturma tamamlandı: Libya İçişleri Bakanı Başağa, görevine dönüyor
Dünya

Soruşturma tamamlandı: Libya İçişleri Bakanı Başağa, görevine dönüyor

Libya'da görevden uzaklaştırılan İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın, hakkında açılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından tekrar görevine döneceği bildirildi.

DHA03 Eylül 2020 Perşembe 22:10 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 22:10
ABONE OL

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı ve ‘tedbir amaçlı’ uzaklaştırıldığı görevine tekrar geri dönmesi kararının verildiği belirtildi. Açıklamada soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

NELER OLMUŞTU?

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH’nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, 28 Ağustos’ta 'tedbir amaçlı' görevden uzaklaştırılmış ve hakkında Başkanlık Konseyi kapsamında idari soruşturma açılacağı açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.