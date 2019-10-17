‘SOS’ mesajıyla kurtarıldı

İmdat mesajını güvenlik kamerasının bağlı olduğu cep telefonundan izleyen ev sahibi, polise haber vererek Pilgrim’in bulunmasını sağladı. Çalılık arazide kaybolan Pilgrim’in bulunması için arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Pilgrim’in “SOS” mesajını yazdığı evin sahibi Neil Marriot, “telefonumu kontrol ettim. Bahçemdeki mesajı gördüm” dedi. 70 kilometre mesafedeki başka bir evde yaşayan Marriot, “Evim birkaç kez soyulduğu için kamera taktırmıştım. Bir gün önce imdat mesajı yoktu” diye konuştu.