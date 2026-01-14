Sosyal medya gönderileri nedeniyle işten çıkarılan eğitimci dava açtı

Muhafazakâr bir sivil haklar örgütü, bir Massachusetts devlet okul bölgesine karşı federal mahkemede yasal işlem başlattı. Örgüt, bölgenin bir müdür yardımcısının işe alınmadan önceki dönemde yaptığı siyasi Facebook gönderileri nedeniyle onu işten çıkararak anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sürmektedir. Judicial Watch adlı kuruluş, John Bergonzi adına Barnstable Devlet Okulları'na karşı şikayeti 8 Ocak tarihinde Massachusetts Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesi'ne sunmuş ve yasal işlemi 12 Ocak'ta kamuoyuna açıklamıştır.

Dava kapsamında ileri sürülen iddialar

Mahkemeye sunulan şikayete göre, okul bölgesi korunan konuşma nedeniyle yasadışı misilleme yapmakla suçlanmaktadır. Ayrıca bölgenin, Bergonzi'nin isteğe bağlı istihdam sözleşmesini ihlal ettiği ve senet engeli doktrinini uygulamadığı belirtilmektedir. Senet engeli, bir kişinin gerçekleşmeyen bir vaade makul bir şekilde güvendiğinde tazminat talep etmesine olanak tanıyan yasal bir doktrindir. Şikayetçi taraf, bölgenin bu eylemleri aracılığıyla Bergonzi'nin anayasal haklarını ihlal ettiğini savunmaktadır. USA TODAY haber kuruluşu, konuyla ilgili yorum almak için okul bölgesine ulaşmıştır.

Bergonzi'nin kariyer geçmişi ve iş teklifi süreci

John Bergonzi, Eylül 2024'te Massachusetts'in Hyannis şehrinde bulunan Barnstable Lisesi'nde müdür yardımcısı pozisyonu teklif edilmeden önce, Brockton Devlet Okulları'nda 17 yıl boyunca fen dersi öğretmenliği yapmıştır. Brockton, aynı eyalette yer alan başka bir şehirdir. Mülakat sürecinde, okul bölgesi açıkça belirtmiştir ki, bir adayın sosyal medya profillerinin incelenmesi gerçekleşmedikçe ve gerçekleşene kadar iş teklifi yapılmayacaktır. Ancak şikayete göre, o dönemde Bergonzi'nin sosyal medya hesapları hakkında herhangi bir endişe dile getirilmemiş ve bu konuda bir sorun yaşanmamıştır. Bergonzi, Ekim 2024'ün başlarında müdür yardımcısı pozisyonuna başlamıştır.

Anonim şikayetten işten çıkarmaya giden süreç

Bergonzi'nin işe başlamasından bir ay sonra, Kasım 2024'te okul müdürü ve bölge İnsan Kaynakları direktörü tarafından bir toplantıya çağrıldı. Bu toplantıda, kendisine Facebook sayfasındaki "memler ve gönderiler" hakkında bir soruşturma yapıldığı bildirildi ve ücretli idari izne alındığı söylendi. Daha sonra Bergonzi, sorunun kaynağının bölgeye sadece "endişeli bir meslektaş" olarak tanımlanan anonim bir kişi tarafından gönderilen bir e-postadan kaynaklandığını öğrendi. Bu anonim şikayet, tüm olayların tetikleyicisi olmuştur. 3 Aralık 2024 tarihinde bölge yetkilileriyle yapılan bir sonraki toplantıda, kendisine söz konusu olan birkaç Facebook gönderisi gösterilmiştir.

Tartışmalı Facebook gönderileri ve içeriği

Bergonzi'nin sosyal medya hesabında yer alan gönderiler, yasadışı göç ve sınır güvenliği gibi konulara atıfta bulunmaktadır. Gönderilerden biri, en sonuncusu Nisan 2024'te yapılmış olan, "Başkentin Etrafındaki Bir Çit İyi Bir Fikir Gibi Görünüyor Ama ABD Sınırında Değilse Özel Bir Tür Aptalsınız" şeklinde bir memdir. Diğer bir gönderi ise Özgürlük Anıtı'nı "Nerede Yazıyor Bana Düşman, Bedavacı, Kendi Bayraklarını Sallayan Getirin?" yazan bir metinle birlikte göstermektedir. Bu gönderiler, siyasi görüşleri yansıtan içeriklerdir ve Bergonzi'nin işten çıkarılmasının temel nedeni olarak gösterilmiştir.

Yaşanan bu olay, sosyal medya gönderileri nedeniyle işten çıkarmanın Birinci Değişiklik haklarını ihlal edip etmediği sorusunu gündeme getirmiştir. Dava, eğitim kurumlarında ifade özgürlüğü ve istihdam ilişkileri arasındaki sınırları belirlemesi açısından önem taşımaktadır. Mahkemenin bu davada vereceği karar, benzer durumlarda öncü bir rol oynayabilir ve eğitim sektöründe sosyal medya kullanımı konusunda yeni standartlar oluşturabilir.