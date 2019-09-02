İstifa kararını sosyal medyadan duyurdu! Komşuda hükümet krizi

Gürcistan Başbakanı istifa kararı aldı
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu
- İHA
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu
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