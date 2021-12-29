Sovyet sonrası Türkiye etkinliğini artırdı! ''Rusya, Çin'den daha fazla endişelenmeli''

Star.com.tr 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:20 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:29

Asya ve Orta Doğu uzmanı Elena Suponina, Türkiye'nin Asya'da etkinliğini artırdığını ifade etti.



Rusya'nın günlük gazetesi Nezavisimaya Gazeta'sına konuşan Suponina, "Türkiye, son zamanlarda Asya'da etkisini önemli ölçüde arttı. Türkiye, bölgedeki ülkelere kültürel bir alternatif sunuyor. Sovyet sonrası Orta Asya'da ortaya çıkan ülkelerin tecrübesi, Türkiye'nin bu alandaki başarısını gösteriyor. Rusya'nın Çin'den daha fazla endişelenmesi gereken yer burası (Orta Asya). Çünkü burası onun geleneksel etki alanı" dedi.

Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yuan Bing ise Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi olarak adlandırılan grubun adının Türk Devletleri Örgütü olarak değiştirilmesinin sadece bir isim değişikliğinden daha fazlası olduğunu söyledi.