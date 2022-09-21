Şoygu: Sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaşıyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubunun Ukrayna'nın çıkarları için kullanıldığını belirten Şoygu, Kiev'de de Batı askeri komutanlığının, 150'den fazla askeri uzmanın fiilen görev yaptığını kaydetti.

Bakan, kısmı seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece 'askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler' olacağını söyledi.

Şoygu, kısmı seferberlik sırasında, seferberlik durumunda göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1'nin cepheye gönderileceğini kaydetti.