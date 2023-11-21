İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7885
  • EURO
    31,5731
  • ALTIN
    1854.53
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şoygu: Askeri sanayi üretim kapasitesinin arttırılması gerekiyor
Dünya

Şoygu: Askeri sanayi üretim kapasitesinin arttırılması gerekiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin savunma sanayisini oluşturan fabrikaların üretim ve onarım kapasitesinin arttırılması gerektiğini bildirdi.

AA21 Kasım 2023 Salı 18:10 - Güncelleme:
Şoygu: Askeri sanayi üretim kapasitesinin arttırılması gerekiyor
ABONE OL

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus birliklerinin savunmada olduğunu ve cephe hattı boyunca pozisyonlarını koruduğunu söyleyen Şoygu, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini ifade etti. Bakan Şoygu, "Ay başından bu yana Ukrayna, 13 bin 700'den fazla asker, yaklaşık 1800 çeşitli silah ve askeri teçhizat kaybetti." dedi.

Şoygu, Rus füze sistemlerinin Ukrayna'daki savaşta etkin olduğunu belirterek "270'den fazla füze saldırısı gerçekleştirildi ve 330'dan fazla unsur vuruldu. Bu yıl askeri gruplar için füze tedariki 3 kattan fazla arttı." diye konuştu.

Devletin, savunma alanındaki siparişlerine de değinen Sergey Şoygu, "2024 yılında ek bütçe tahsisleri dikkate alındığında silah ve askeri teçhizat alım ve onarım hacmi de artacak. Mevcut koşullarda birliklere silah, askeri ve özel teçhizat tedarikinin hızlı şekilde sağlanması ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim ve onarım kapasitesinin arttırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  • Rusya
  • Üretim ve Onarım
  • Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.