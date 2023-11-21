Şoygu: Askeri sanayi üretim kapasitesinin arttırılması gerekiyor

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus birliklerinin savunmada olduğunu ve cephe hattı boyunca pozisyonlarını koruduğunu söyleyen Şoygu, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini ifade etti. Bakan Şoygu, "Ay başından bu yana Ukrayna, 13 bin 700'den fazla asker, yaklaşık 1800 çeşitli silah ve askeri teçhizat kaybetti." dedi.

Şoygu, Rus füze sistemlerinin Ukrayna'daki savaşta etkin olduğunu belirterek "270'den fazla füze saldırısı gerçekleştirildi ve 330'dan fazla unsur vuruldu. Bu yıl askeri gruplar için füze tedariki 3 kattan fazla arttı." diye konuştu.

Devletin, savunma alanındaki siparişlerine de değinen Sergey Şoygu, "2024 yılında ek bütçe tahsisleri dikkate alındığında silah ve askeri teçhizat alım ve onarım hacmi de artacak. Mevcut koşullarda birliklere silah, askeri ve özel teçhizat tedarikinin hızlı şekilde sağlanması ve askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretim ve onarım kapasitesinin arttırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

