Şoygu, İstanbul'da imzalanan anlaşmaların dünyadaki gıda sorununu çözmesini umuyor

Şoygu, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin İstanbul'da imzalanması ardından basına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da iki belgenin imzalandığına dikkati çeken Şoygu, bunların gıda ürünleri ile gübrenin dünyadaki pazarlara sevkiyatı ile ilgili sorunları çözmeyi amaçladığını belirtti.

Şoygu, "İlk belge, BM'nin Rus tarım ürünleri ile gübrenin dünyadaki pazarlara ihracatı üzerindeki çeşitli kısıtlamaların kaldırılması sürecine dahil olmasını öngörüyor. İkinci belge ise Ukrayna tarım ürünlerinin, Ukrayna'nın kontrolündeki Karadeniz limanlarından çıkış sürecini belirliyor. Burada, tahıl söz konusudur. Bu belge, İstanbul'da gemilerin her iki tarafa geçişlerini koordinasyonunu ve kontrolünü sağlayacak ortak grubunun oluşturulmasını öngörüyor. Hem çıkışta hem de Karadeniz girişinde denetim yapılacak." diye konuştu.

Rusya'nın, söz konusu belgedeki tüm yükümlülükleri üstlendiğini vurgulayan Şoygu, "Bu durumda limanların mayınlardan temizlenmesini ve açılışını kullanmayacağız. Bu sorumluluğu üstlendik." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sevkiyatının yapılmasını engellemek amacıyla gemilerin kontrol edilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Şoygu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimleriyle tüm kararlar paket haline getirildi. Bu sürecin önümüzdeki günlerde başlaması için tüm ön koşul ve çözümlere sahibiz." değerlendirilmesinde bulundu.

Şoygu, "Belgelerin öngördüğü önlemlerin sorumlu şekilde uygulanmasının, dünyadaki gıda güvenliği ile ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunacağını umuyoruz." dedi.

Daha önce, Putin'in talimatıyla Ukrayna'daki limanlardan gemilerin çıkışı için insani yardım koridorların oluşturulduğunu anımsatan Şoygu, "Mayın sorunu vardı. Bu sorun ilerideki adımları engelliyordu. Kiev'in, mayınların temizlenmesi ile ilgili çalışmalar dahil, Ukrayna kara sularındaki güvenliği sağlaması gerekiyor." değerlendirmesini paylaştı.