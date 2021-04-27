27 Nisan 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 11:55

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısında konuşan Şoygu, son zamanlarda herhangi bir nedenden Rusya'ya yönelik birçok suçlamanın yöneltildiğini ifade etti.

Şoygu, "Ya tatbikat gerçekleştirdiğimiz yer hoşlarına gitmiyor ya da birliklerin daimi olarak konuşlandırıldıkları noktalara dönmelerine kızıyorlar. Kimileri de kendi topraklarımızdaki eylemlerimizin sonuçları hakkında bizi uyarmaya karar verdi" dedi.

Şoygu açıklamalarına "Şunun altını çizmek istiyorum. Bu tarz uyarıları kabul etmiyor ve bundan sonra da sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapacağız" sözleriyle devam etti.