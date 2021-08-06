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Dünya

Şoygu sinyali verdi: Saldırı olursa devreye alınacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan yönünden doğrudan saldırı halinde Rusya'nın Tacikistan ve Kırgızistan'daki askeri üslerinin devreye alınacağını açıkladı.

6 Ağustos 2021 Cuma 08:30 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 08:32
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Rusya Bilimler Akademisi'nin Sibirya Departmanı'nın bilim camiasıyla bir araya gelen Şoygu, Afganistan'dan gelen tehditlere karşı alınan önlemler ile ilgili soru karşısında, o yönden doğrudan saldırı halinde Rusya'nın, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) sınırlarını korumak için Tacikistan ve Kırgızistan'daki askeri üslerini devreye alacağını söyledi.

Orgeneral Şoygu, "Tacikistan'daki üssümüz yeterince güçlü ve elbette gerekirse, doğrudan saldırı durumunda KGAÖ'nün sınırlarını savunmak üzere devreye alınacak. Aynı şey Kırgızistan'daki üssümüz için de geçerli. Orada da böyle bir ihtiyaç doğabilir" diye konuştu.

Aynı zamanda KGAÖ ülkelerinin ölçek ve savunma potansiyeli açısından Rusya ile eşit düzeyde olmadıklarına ve sonuçta Rusya'nın askeri güvenliği söz konusu olduğu için Afganistan yönünde yardıma ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Şoygu, şöyle devam etti:

"Taliban ile mevcut anlaşmaların yerine getirileceğini umuyoruz. Ancak, geçmişteki deneyimlerden hareketle, elbette buna böylece inanmak zor. Bununla ilgilenilmeli ki tüm bunlar ülkemize gelmesin. Ve bu noktada KGAÖ üyelerimizi mümkün olduğunca desteklememiz, onlara yardım etmemiz gerekiyor."

Rusya'nın bu konuda yaptığı finansal harcamalar ile ilgili soruya Şoygu, "Parayı konuşacak olursak, böyle şeylere karar verirken kafa yoracağımız türden para değil" yanıtını verdi.

Moskova ve Duşanbe'nin Tacikistan ordusunu yeniden donatmak için ortak bir programı hayata geçirdiklerini, fakat şu anda Tacikistan sınır birliklerinin savaş potansiyelini güçlendirmeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Şoygu, ayrıca bölgedeki durumla ilgili görevlerin yerine getirileceği, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan ordu birliklerinin katılımıyla büyük bir tatbikatın başladığını, manevralara Rusya'dan binin üzerinde askerin katılacağını hatırlattı. (Sputnik)

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