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Dünya

Şoygu'dan ABD'yi kızdıracak öneri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz üzerinde görev yapan ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracına (İHA) çarpan Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının pilotlarına devlet ödülü verilmesini önerdi.

IHA17 Mart 2023 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Şoygu'dan ABD'yi kızdıracak öneri
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Rusya ile ABD arasında yeni bir krize neden olan ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Karadeniz'e düşmesinden sonra Rusya'dan ABD'yi kızdıracak bir adım daha geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD İHA'sına çarpan Rus Su-27 tipi savaş uçaklarının pilotlarına devlet ödülleri verilmesini talep etti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus pilotlarının, ABD'ye ait hava aracının Rus sınırlarına ve özel askeri harekat bölgesine yaklaşmasını önlediğinden bahsedilerek, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri operasyonları yürütmek için oluşturulan geçici hava sahası kısıtlamasının ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı tarafından ihlal edilmesini önleyen Su-27 uçaklarının pilotlarına devlet ödülleri verilmesini layık gördü" ifadelerine yer verildi.

RUSYA, ABD'NİN İDDİALARINI REDDETTİ

ABD'ye ait İHA'ya gerçekleşen önlemenin uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştiğinin de belirtildiği açıklamada, 14 Mart sabahı Karadeniz üzerinde yaşanan olayın nasıl meydana geldiği aktarıldı. Pentagon'un, İHA'nın Rus uçakları nedeniyle düştüğü iddiasını yine yalanlayan Rusya Savunma Bakanlığı, "09.30'da (TSİ) özel harekat bölgesinde keskin manevralar nedeniyle MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz bir şekilde suya düştü" ifadelerini kullandı. Açıklamanın sonunda ise Rus uçaklarının ABD'ye ait İHA'ya bir teması olmadığı yinelenerek, "Rus savaş uçakları havadayken silah kullanmadı ve insansız hava aracıyla bir teması olmadı" denildi.

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