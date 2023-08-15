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Dünya

Şoygu'dan ''Afrika ile askeri alanda işbirliğini geliştireceğiz'' açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afrika ülkelerinin, güvenliklerine yönelik tehditlere bağımsız şekilde yanıt verme kapasitesine sahip olmaları gerektiğini belirterek, 'Rusya Savunma Bakanlığı, askeri ve askeri-teknik alanında Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye devam edecek.' dedi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 12:47 - Güncelleme:
Şoygu'dan ''Afrika ile askeri alanda işbirliğini geliştireceğiz'' açıklaması
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Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığının düzenlediği Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Batılı ülkelerin, tek kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından ötürü endişe duyduğuna işaret eden Şoygu, "Tek kutuplu dünyanın çöküşünden ve askeri açıdan güçlü bir rakiple açık çatışmadan korkan Batı, dünya çapında bölgesel çatışmaları kışkırtıyor. Böyle bir politikanın amacı; rakipleri zayıflatmak, kaynaklar üzerindeki kontrolü sürdürmek, kendi yaşam kurallarını uygulamak ve muhaliflerin pekişmesine karşı koymaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika ülkelerine ait orduların, daha modern hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Şoygu, "Afrika ülkelerinin eğitimli, iyi donanımlı ve güvenliklerine yönelik zorluklara ve tehditlere bağımsız olarak yanıt verebilecek modern silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Şoygu, Rusya'nın Afrika'yla askeri alandaki işbirliğini sürdüreceğini dile getirerek, "Rusya Savunma Bakanlığı, askeri ve askeri-teknik alanında Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

- "UKRAYNA'NIN ASKERİ KAYNAKLARI NEREDEYSE TÜKENDİ"

Batılı ülkelerin kapsamlı yardımlarına rağmen Ukrayna ordusunun istediği sonuçları elde edemediğini belirten Şoygu, "Bu durumu, çokça konuşulan (Ukrayna'nın) karşı saldırı ile örneklendirebiliriz. Muharebedeki ilk sonuçlar, Ukrayna'nın askeri kaynaklarının neredeyse tükendiğini gösteriyor." diye konuştu.

Şoygu, ABD'nin, Ukrayna'ya yardım söylemleri altında ortaklarının cephanelerini tükettiğini vurgulayarak, böylelikle kendi savunma sanayi ürünlerine yeni pazarlar yarattığını kaydetti.

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