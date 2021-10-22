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Dünya

Soyguncular bu kez sert kayaya çarptı! Eski asker böyle etkisiz hale getirdi

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir marketi soymaya gelen maskeli ve silahlı şahıslar, eski bir deniz piyadesine denk gelince, olanlar oldu. Bir anda silaha uzanan eski deniz piyadesi hırsızı yere sererken, diğer hırsızlar panikleyip kaçtı.

star.com.tr22 Ekim 2021 Cuma 14:51 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 14:56
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ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Yuma kentindeki şerif ofisi, bir markette yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, saat 4 civarında bir akaryakıt istasyonunun marketine giren maskeli ve silahlı şahıslardan biri, silahını kasaya doğrultuyor.

Facebook'ta yayınlanan görüntülerde, şapkalı ve sakallı bir adamın, elinde plastik torbayla beklediği, görülüyor. Markete giren hırsızlardan biri, hayatının hatasını yaparak sakallı adamın hemen yanında durup silahı kasaya doğrultuyor.

Doğrudan silaha doğru hamle yapan müşteri, birkaç saniye içinde silahlı hırsızı etkisiz hale getiriyor. Hırsızın diğer arkadaşı, panikleyip önce yere düşüyor, daha sonra da kapıdan kaçmayı başarıyor. Diğerleri ise, içeri girmeye bile fırsat bulamıyor.

Hırsızı etkisiz hale getiren adamın, kolluk kuvvetleri gelene kadar beklediği, hırsızın daha sonra bir dizi silahlı soygun ve saldırı suçundan bir hapse gönderildiği belirtildi.

Şerif ofisinden yapılan açıklamada, şahsın eski bir ABD Deniz Piyadeleri askeri olduğu belirtildi. Sosyal medyadan sakallı adama övgü yağdı.

star.com.tr

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