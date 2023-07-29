Şoygu'nun Kuzey Kore ziyaretine ilişkin ABD'den çarpıcı iddia

Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Avustralya'da, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada bir gazeteci Blinken'a, "Rus Savunma Bakanı, Kuzey Kore'de Ukrayna savaşında kullanmak üzere silah almak için mi bulunuyor? Çin'in Rusya'ya silah sağladığına ilişkin bir ibare görüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Blinken, "Şoygu'nun burada tatil için bulunduğu konusunda şüpheliyim. Yani, gördüğümüz ne? Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürmek için nereden bulabilirse umutsuzca silah aradığını biliyoruz. Ve bunu Kuzey Kore'de görüyoruz. Bunu İran'da da gördük. İran, Rusya'ya Ukrayna'da sivil altyapıları yok etmesi ve sivilleri öldürmesi için insansız hava araçları verdi." dedi.

Çin'in, ABD'ye, Rusya'ya silah yardımı yapmama taahhüdü verdiğine işaret eden Blinken, Çinli şirketlerin Rusya'ya teknoloji yardımı yapıyor olabileceğini ve bu endişelerini Pekin ile paylaştıklarını kaydetti.

