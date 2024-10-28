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Dünya

Soykırım destekçisi Biden'dan ikiyüzlü açıklama: Gazze'de savaş sona ermeli

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki soykırımına destek veren ABD Başkanı Joe Biden, 'Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli.' ifadelerini kullandı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Soykırım destekçisi Biden'dan ikiyüzlü açıklama: Gazze'de savaş sona ermeli
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Biden, memleketi Delaware eyaletinin Wilmington kentinde, erken oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes süreciyle ilgili çalışmaya devam ettiklerini aktararak, "Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli." ifadesini kullandı.

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla yoğun şekilde eleştirilen Biden yönetiminin, seçimlerde nasıl bir performans göstereceği ve özellikle Amerikalı Müslümanlar ile Arapların yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletinde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı merak ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Enkaz altında halen binlerce ölünün olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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