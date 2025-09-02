Soykırım ordusunda Gazze çatlağı: İntihar eden asker sayısı 18 oldu

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir ordu yetkilisine dayandırdığı haberinde, askerin cansız bedeninin ülkenin kuzeyindeki bir üste bulunduğu belirtildi.

Ordu yetkilisi, söz konusu olayla birlikte yıl başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını kaydetti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada ise askeri polisin Golani Tugayı'na mensup askerin ölümüne ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU, İNTİHARLARI SAKLAMA ÇABASINDA

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde cevap vermişti.

Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı.