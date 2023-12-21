Soykırım suçlusu İsrail 2 Filistinliyi katletti

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ın çevresini bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin yaralı ihbarı almaları üzerine Refah Sınır Kapısı'na yöneldiği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı, gönderilen yardımların büyük çoğunluğunun Gazze'ye ulaştırıldığı ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkarıldığı sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.

Kapı, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve bölge halkına gitme çağrısı yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunuyor.

İsrail, dün, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 42 kişiyi öldürmüştü.