İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1845
  • EURO
    32,1032
  • ALTIN
    1905.47
  • BIST100
    7690.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırım suçlusu İsrail 2 Filistinliyi katletti
Dünya

Soykırım suçlusu İsrail 2 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yakınını bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Soykırım suçlusu İsrail 2 Filistinliyi katletti
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ın çevresini bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin yaralı ihbarı almaları üzerine Refah Sınır Kapısı'na yöneldiği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı, gönderilen yardımların büyük çoğunluğunun Gazze'ye ulaştırıldığı ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkarıldığı sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.

Kapı, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve bölge halkına gitme çağrısı yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunuyor.

İsrail, dün, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 42 kişiyi öldürmüştü.

  • İsrail ordusu
  • Filistinli ölümleri
  • Mısır sınırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.