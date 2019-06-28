Soykırım trenine rekor tazminat

Hollanda’da, devlete ait demir yolu şirketi Nederlandse Spoorwegen (NS), İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilere yardım ederek binlerce sivili toplama kamplarına götürdüğü gerekçesiyle bazı ailelere milyonlarca avro tazminat ödeyecek. NS şirketi yaptığı açıklamada, savaş döneminde hiçbir direniş göstermeden Nazilere yardım etmelerinin ‘kurumun tarihinde kara bir leke olduğunu’ belirterek, birkaç bin kişiye ve toplama kamplarından kurtulan 500’ün üzerindeki isme tazminat ödeneceğini ifade etti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Şirketin toplamda ödeyeceği miktarın 35 milyon avroyu geçeceği belirtiliyor. NS şirketi, 1942 ile 1944 yılları arasında 107 bin Yahudi’yi Hollanda’nın doğusundaki Westerbork şehrinden Polonya’daki Auschwitz ve Sobibor toplama kamplarına götürmüştü. Buraya götürülen kişilerden sadece 5 bin kadarı hayatta kalabildi. Hollandalı kamu şirketi, Nazi işgalcilerine yardım etmesi sebebiyle 2005 yılında özür dilemiş ve Kasım 2018’de bir komisyon kurarak ne kadar tazminat ödeyeceğine dair bir çalışma yaptırmıştı.