Dünya

''Soykırıma müzik yok'' sloganıyla katil İsrail'e boykot

Dünya genelinde 400'den fazla şarkıcı ve sanatçı, Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımı protesto etmek amacıyla eserlerinin İsrail'in dijital yayın platformlarından kaldırılması için kültürel boykot girişimine katıldıklarını duyurdu.

AA19 Eylül 2025 Cuma 07:15 - Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani krizin derinleşmesi ve çocuklar başta olmak üzere açlıkla mücadele eden Filistinlilerin görüntüleri dünyada öfke uyandırmaya devam ediyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, dünya genelinde 400'den fazla şarkıcı ve sanatçı, Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımı protesto etmek amacıyla eserlerinin İsrail'in dijital yayın platformlarından kaldırılması için kültürel bir boykot girişimine katıldı.

"Soykırıma müzik yok" sloganıyla başlatılan girişim kapsamında hazırlanan bildiriyi imzalayanlar arasında İngiliz Massive Attack, İskoç Primal Scream ve Amerikan Japanese Breakfast gibi müzik gruplarının yanı sıra Amerikalı müzisyen Carole King, Japon şarkıcı Rina Sawayama ve Danimarkalı şarkıcı Mo gibi isimler de yer aldı.

Girişimin organizatörleri tarafından yayımlanan açıklamada, bu kampanyayla dünyanın en önemli plak şirketlerinden Sony, Universal ve Warner gibi şirketlere baskı yapmanın ve Ukrayna saldırıları sonrası Rusya'da attıkları adıma benzer şekilde bu boykot girişimine katılmalarını teşvik etmenin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kültür tek başına bombaları durduramaz ancak siyasi baskılarla mücadele edebilir, kamuoyunun yönünü adalete çevirebilir ve insanlığa karşı suç işleyen ülkelerle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkabilir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırıma karşı birçok ülkede kültür, spor ve sanat alanında protestolar ve boykotlar gerçekleştiriliyor.

Popüler Haberler
