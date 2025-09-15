İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3379
  • EURO
    48,5952
  • ALTIN
    4832.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı askerlerden Batı Şeria'ya baskın
Dünya

Soykırımcı askerlerden Batı Şeria'ya baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı kentlere baskın düzenleyerek, caddelere askeri araçlar konuşlandırdı.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
Soykırımcı askerlerden Batı Şeria'ya baskın
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki El-Bire, Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve Tulkerim kentlerine baskın düzenledi. İsrail söz konusu kentlerin caddelerinde paletli zırhlı araçlar konuşlandırdı.

İsrail ordusu El-Bire kentine paletli zırhlı personel taşıyıcıyla baskın düzenledi. Söz konusu araç kentin birçok caddesinde dolaştıktan sonra geri çekildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus-Kalkilya ile Yitzhar yollarını ve El-Bire kentinin kuzey girişinde bulunan Beyt El kontrol noktasını kapattığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün "Yahuda ve Samarra (Batı Şeria) bölgesinde sabah ve öğleden sonra askeri tatbikat gerçekleştireceğini" duyurmuştu.

  • israil
  • batı şeria
  • işgal
  • baskın

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.