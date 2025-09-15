Soykırımcı askerlerden Batı Şeria'ya baskın

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki El-Bire, Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve Tulkerim kentlerine baskın düzenledi. İsrail söz konusu kentlerin caddelerinde paletli zırhlı araçlar konuşlandırdı.

İsrail ordusu El-Bire kentine paletli zırhlı personel taşıyıcıyla baskın düzenledi. Söz konusu araç kentin birçok caddesinde dolaştıktan sonra geri çekildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus-Kalkilya ile Yitzhar yollarını ve El-Bire kentinin kuzey girişinde bulunan Beyt El kontrol noktasını kapattığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün "Yahuda ve Samarra (Batı Şeria) bölgesinde sabah ve öğleden sonra askeri tatbikat gerçekleştireceğini" duyurmuştu.

