Dünya

Soykırımcı bakandan skandal tehdit: Tüm evleri yıkacağız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kara saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu.

AA31 Mart 2026 Salı 13:03
Lübnan'da sürdürdükleri kara saldırılarına ilişkin açıklama yapan Katz, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını söyledi.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine konuşlanarak işgali sürdüreceğini ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi kontrol edeceğini belirtti.

Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 600 binden fazla bölge sakininin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini ifade eden Katz, İsrail sınırındaki köy ve beldelerde Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımın benzerine girişeceklerini vurguladı.

Katz, Gazze Şeridi'nin Refah ve Beyt Hanun kentlerinde yürüttükleri yıkımı Lübnan'ın İsrail sınırında tatbik edecekleri tehdidinde bulundu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

