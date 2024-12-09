Yerel basında yer alan haberlere göre, Katz, İsrail ordusuna "Suriye ile tampon bölgenin ele geçirilmesinin tamamlanması talimatını" verdi ve ordu dün gece de bölgede ek noktaları ele geçirmeye devam etti.

Katz'ın, Suriye'nin güneyinde, tampon bölgenin ötesinde, "ağır stratejik silahlardan arındırılmış bir güvenlik bölgesi oluşturulması ve bölgedeki Dürzi nüfusu ve diğer halklarla temas kurulması talimatını verdiği" kaydedildi.

Katz'ın ayrıca, ⁠"İran'dan Lübnan'a Suriye üzerinden silah kaçakçılığı rotasının yenilenmesinin önlenmesi ve ⁠Suriye genelinde ağır stratejik silahların imha edilmesi için çalışmaya devam edilmesini" de istediği belirtildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ordu, Suriye'de 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.