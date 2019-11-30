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Soykırımcı dayanışması! Katliamcı Myanmar’a İsrail desteği

Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar’a terör devleti İsrail sahip çıktı. İsrail Büyükelçisi, soykırım davası öncesi Myanmar lideri Çii’ye şans diledi. 

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Filistin’i işgal eden terör devleti İsrail ile Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar devleti, birbirine sahip çıkıyor. İsrail’in Myanmar Büyükelçisi Ronen Gilor, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım suçuyla yargılanan Myanmar lideri Ang Suu Çii’ye Uluslar arası Adalet Divanı’ndaki dava öncesi ‘şans’ diledi. Ronen, Twitter’da yaptığı açıklamada, Çii’nin resmini paylaşarak “Ülkenin lideri UAD’de Myanmar adına cevap verecek. İyi bir karar için cesaret ve iyi şanslar” dedi. Myanmar’ın en büyük silah tedarikçisi olan İsrail’in soykırımcı Çii’ye desteği tepki çekerken, baskılar nedeniyle Ronen mesajını silmek zorunda kaldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı “Büyükelçinin tweet’i bir hataydı ve hemen düzeltildi” ifadeleriyle soykırımı savunmadıklarını iddia etti. 

BM TESCİLLİ KATLİAM 

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017’de yüz binlerce Müslümanı katlettiği milyonlarcasını da zorla yerinden ettiği saldırıları ‘soykırım’ olarak tanımıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı adına Gambiya’nın başvurusuyla Myanmar’a Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamak suçundan dava açılmıştı. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, 10-12 Aralık tarihleri arasında Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanı’nda ülkesi hakkında görülecek soykırım davasında ülkesini savunacak. 

SKANDAL TWEETİ SİLDİ

İsrail’in Myanmar Büyükelçisi Ronen Gilor, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Ülkenin lideri Adalet Divanı’nda Myanmar adına cevap verecek. İyi bir karar için cesaret ve iyi şanslar” ifadelerini kullandı.

ETNİK TEMİZLİĞİN SİLAHLARI TEL AVİV’DEN

İşgalci İsrail, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yapan Myanmar’a silah satan ülkeler listesinde Hindistan’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre, İsrail’in Myanmar’a sattığı silahlar arasında en az 100 tank, kskin nişancı tüfekleri, çok sayıda otomatik silah ve sınır devriye botları bulunuyor. Haberde görüşlerine yer verilen İsrailli insan hakları aktivisti Ofer Neiman “Bunun İsrail’in Filistin halkı üzerindeki baskı politikasıyla da güçlü bir irtibatı var. Filistinliler üzerinde kullanılan silahlar ‘saha testi’ için, gezegendeki en kötü rejimlere satılıyor” dedi.

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