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Dünya

Soykırımcı İsrail, 120 katil askerini gizlice ödüllendirdi

İsrail, 'yurt dışında olası bir cezai takibata uğramalarından duyulan endişe nedeniyle' 120 askerini perşembe günü 'ilk kez' gizlice ödüllendirdi.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, 120 katil askerini gizlice ödüllendirdi
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İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal, İsrail'in kuruluş yıldönümünde, geleneksel "Cumhurbaşkanlığı Madalyası" törenini düzenledi.

Haberde, "Tören, bu yıl ilk kez İsrail ordusunun bilgi güvenliği kısıtlamaları altında gerçekleştirildi. Öne çıkan askerlerin yüzleri ve isimleri açıklanmadı," ifadelerine yer verildi.

Canlı yayınlanan resmi törenden sonra, askerlerin ödül belgeleri sadece ailelerinin huzurunda verildi. Önceki yılların aksine bu bölümler kamuya açık şekilde yayınlanmadı.

Gazete, bu önlemlerin İsrail ordusunun operasyonel kaygıları ve bilgi güvenliği gerekçesiyle alındığını, ayrıca askerlerin yurt dışında olası cezai takibata uğramasından duyulan endişeye dayandığını vurguladı.

Törene Cumhurbaşkanı Herzog ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in katıldığı aktarıldı. Ödüllendirilen askerlerin ordunun tüm birimlerinden seçildiği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi ise Herzog'un törende yaptığı konuşmada Gazze'deki tüm esirlerin geri getirilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Merkezi Brüksel'de bulunan "Hind Receb Vakfı" gibi uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail askerlerinin Gazze'de işlediği savaş suçlarını belgeleyip, bu kişilerin tatil veya ziyaret için gittikleri ülkelerde yargılanmaları için hukuki süreç başlatıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldi.

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