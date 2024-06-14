Soykırımcı İsrail 252 gündür aralıksız saldırıyor! Uyardılar: Gazze'de bir nesil yok olacak

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 252. gününde sürüyor.

UNRWA: GAZZE'DE ATEŞKES OLMAZSA BİR NESİL KAYBOLACAK

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmazsa bir neslin yok olacağı uyarısında bulundu.

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, çatışma ve savaşlarda ilk ve en çok acı çekenlerin çocuklar olduğuna dikkati çekerek Gazze'de de durumun farklı olmadığını belirtti.

Çocukların dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir çocuğun görmemesi, yaşamaması gereken şeyler yaşadığına işaret eden UNRWA Genel Komiseri, çok fazla kişi öldüğünü ve yaralandığını, hayatta kalanların ise derin bir travma yaşadığını kaydetti.

İsrail saldırıları sonucu çocukların okullarının yıkıldığını ve bütün bir eğitim yılını eğitim ve oyun olmadan kaybettiğini ifade etti.

Saldırıların Gazze'deki çocukların çocukluklarını çaldığını belirten ve ateşkes çağrısında bulunan Lazzarini, Gazze'de ateşkes olmazsa bir neslin kaybolacağı uyarısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:04 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmazsa bir neslin yok olacağı uyarısında bulundu.

00:11 Birlemiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) 2024 Yılı Olağan Konsey Toplantısında, "Filistin'in telekomünikasyon altyapısının yeniden inşası" konulu karar tasarısı kabul edildi.

İsrail'in Gazze Şehri'ndeki bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu.

00:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na 8 Haziran'da düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda aldığı ağır yara sonrası öldü sanılarak defin için hazırlanırken yaşam belirtisi gösteren ve Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 5 yaşındaki Tevfik Ebu Yusuf hayatını kaybetti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 298'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinli hayatını kaybetti.