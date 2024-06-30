Soykırımcı İsrail 268 gündür Gazze'ye saldırıyor! Hamas'tan ateşkes açıklaması

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 268. gününde sürüyor.

HAMAS YETKİLİSİNDEN "GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE YENİ BİR GELİŞME YOK" AÇIKLAMASI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'ye yönelik yaklaşık 9 aydır devam eden saldırıların sona ermesi için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, İsrail'le yürütülen müzakereler, Gazze'de yaşanan trajedi ve ABD'nin inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili açıklamada bulundu ve uluslararası topluma çağrı yaptı.

"Gazze saldırılarının durması için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme yok. ABD yönetiminin bahsettiği ise (müzakerelerle ilgili açıklamalar) Hamas'a, İsrail'in önerisini hiç bir düzenleme olmaksızın kabul ettirmek için yapılan baskıların bir parçası. Biz Hamas olarak, kalıcı ateşkes, askerlerin Gazze'den çekilmesi ve gerçek bir esir takasını içeren her türlü öneriye olumlu yaklaşmaya hazırız." diyen Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, halen anlaşmaya varmamak için direttiğini ve Hamas'ın taleplerini kabul etmeye yanaşmadığını söyledi.

Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu öneriyi memnuniyetle karşılamalarına rağmen, ABD'nin, ateşkese varılmamasının sorumluluğunu Hamas'a yüklemeye çalışan tavrını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

- "GAZZE'DEKİ DURUM TRAJİK"



İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de temel ihtiyaç maddelerine erişimin olmadığına ve halkın açlıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hamdan, "Gazze'deki durum trajik. Aç bırakma siyaseti İsrail'in sivillere karşı kullandığı en vahşi savaş yöntemlerinden biri ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca da savaş suçu sayılıyor. İsrail, yardım girişlerine engel olarak halkı topyekun cezalandırıyor." diye konuştu.

ABD yönetiminin Gazze sahiline inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili de konuşan Hamdan, bunun, Filistin halkının kanının dökülmesi, aç bırakılması ve ablukaya alınmasına ortak olan ABD'nin kendi imajını kurtarmak için kullandığı siyasi bir propaganda olduğunu dile getirdi.

Hamdan, yüzer iskelenin, gıda sorununu çözmediğini bilakis iskelenin varlığında kıtlık seviyesinin daha da yükseldiğini ifade etti.

ABD'nin, Gazze'deki trajik insani durumdan siyasi, ahlaki ve insani açıdan doğrudan sorumlu olduğunu söyleyen Hamdan, uluslararası toplumdan, sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'ye yönelik yaklaşık 9 aydır devam eden saldırıların sona ermesi için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan geçici merkez binasını boşalttığını duyurdu.

Mısır, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

00:30 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi.

00:17 İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de gösteriler düzenledi. Tel Aviv'deki işçi sendikası binası önünde toplanan binlerce gösterici, sendika işçilerinin ülke genelinde greve giderek hükümete baskı yapmasını talep etti.

00:16 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakereleri görüştü.

00:13 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, birinin yaralandığını açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 314'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 668 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.